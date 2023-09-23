Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro

Уряд розробляє механізм компенсації витрат аграріям та стратегічним підприємствам за розмінування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 22 вересня.

«Створюємо прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. У проекті Держбюджету на 2024 рік також закладено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування.

«Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також анонсував плани щодо проведення у середині жовтня в Хорватії Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікується залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок.