Українські хакери зламали базу РФ з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання “Сірена-Тревел”. До них потрапила інформація про 664 мільйони перельотів за 16 років. Зломщики отримали імена, телефони та номери документів пасажирів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

За зломом нібито стоїть невідоме угруповання Muppets, яке пов’язане з KibOrg.

У двох отриманих базах, як пишуть хакери, містяться майже 3,5 млрд записів про номери телефонів пасажирів і 664,6 млн записів з особистими даними пасажирів, номерами рейсів, маршрутами, тарифами, даними про вартість квитків і так далі. Дані охоплюють період із 2007 по 2023 рік.

Хакери також виклали в мережу два “пробники” баз. У них журналістам вдалося виявити, наприклад, дані про перельоти колишнього глави МЗС Австрії та екс-члена ради директорів “Роснефти” Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії влітку 2023 року. Дані про її пересування збігаються з публічними повідомленнями Кнайсль про політ на економічний форум з Петербурга до Владивостока 10 вересня цього року.

На злив також звернув увагу учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він пише, що зміг переконатися в справжності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до Володимира Путіна Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

Джерело у хакерському угрупуванні розповіло журналістам, що KibOrg не планують викладати всю базу у відкритий доступ. Вони розглядають два варіанти подальшої роботи з даними: створення бота, який агрегуватиме дані із баз за гроші, або передача баз Збройним силам України. Також хакери можуть поділитись відомостями з журналістами-розслідувачами.