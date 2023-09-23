Зеленський в Любліні нагородив польських волонтерів та подякував Польщі

Після відвідування США та Канади, Президент України Володимир Зеленський здійснив зупинку у Любліні, де відзначив польських волонтерів за їхню підтримку та допомогу Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

Зеленський вручив державні нагороди двом громадянам Польщі – журналістці Бʼянці Залевській, яка з 2014 року висвітлювала війну РФ проти України, а після поранення зайнялася волонтерською діяльністю, та медику-волонтеру Даміану Дуді, який з командою рятував українських захисників зокрема у Бахмуті, Соледарі та на півдні, а також заснував фонд для закупівлі медикаментів та центр для підготовки бойових медиків.

Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду — орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Зеленський під час зустрічі подякував народу Польщі за підтримку і солідарність.

«Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху — це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми», — сказав президент України.