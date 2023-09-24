До опалювального сезону в Дію планують додати інформацію про “пункти незламності” 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до початку опалювального сезону в Україні у застосунку “Дія” має з’явитися інформація про “пункти незламності”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“На виконання завдання президента доручив міністерствам цифровізувати дані про “пункти незламності” в Дії”, — зазначив Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що повинен бути “зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання”.

“Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону”, — додав очільник українського уряду.