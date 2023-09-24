Німеччина оголосила про передачу Україні пів сотні морських дронів

Берлін продовжує постачати Збройним Силам значуще військове обладнання. Недавно стало відомо, що передбачається передача 50 надводних дронів, які мають прибути найближчим часом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

Ще близько тижня тому Німеччина оголосила про масштабний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. Зокрема, Україна отримає від ФРН безпілотники, які допоможуть нашим військовим протистояти російській агресії на воді.

Зауважимо, що відповідна ініціатива стала можливою завдяки Бундесверу – це збройні сили Німеччини. Водночас, як повідомляють в міноборони країни, надводні дрони мають прибути в нашу державу в якомога коротші терміни.

50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються коштом внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.