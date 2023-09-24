Велика Британія підготує 30 тис. українських військових до кінця року

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна й надалі продовжить підтримувати Україну у війні з росією. Британські військові збираються підготувати 30 тис. українських вояків до кінця року.

“Ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями”, – зазначив високопосадовець в інтерв’ю Sky News.

Велика Британія надасть десятки тисяч боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тис. Також буде надана техніка.

Нагадаємо, 54-річний Грант Шеппс був призначений міністром оборони нещодавно. Про це він повідомив у Твітері і пообіцяв продовжувати надавати підтримку Україні у боротьбі проти варварського вторгнення Путіна.

Шеппс раніше працював міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

На минулому тижні він відвідав Україну, опублікував відео візиту у Твітері і написав: “Побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії путіна та агресії росії”.