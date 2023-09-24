Оля Полякова презентувала неймовірний кліп на пісню “У твоїх обіймах” – ВІДЕО

Українська співачка Оля Полякова презентувала реліз нової музичної роботи “У твоїх обіймах” – про українок, які чекають на своїх захисників.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Про вихід пісні та кліпу Полякова повідомила на сторінці в Instagram. Співачка показала промо-фото нового відео, яке почали активно обговорювати у коментарях. Підписники написали, що не впізнали артистку та дорікнули їй у зловживанні ретушшю. Деяким Оля Полякова на знімку нагадала Надю Дорофєєву.

Кліп “У твоїх обіймах” авторства Алана Бадоєва отримав позитивні відгуки. Відео знято у мінімалістичному стилі та повне драматичного символізму.

“Порожнє ліжко в кліпі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна. Історія покликана надихнути не тільки українок, які чекають своїх чоловіків з війни, але й самих військових, які завжди мають пам’ятати, що без них життя коханих людей перетворюється на пустелю”, – сказано в описі до відеороботи.

Зйомки відео відбувалися влітку під Києвом. Спеціально для кліпу команда режисера вирила у полі велику вирву у вигляді воронки від російської авіабомби.