В Україні функціонує безоплатна цифрова платформа правової допомоги для ВПО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Платформа покликана сприяти вільному доступу до правової інформації для ВПО й осіб, які постраждали від війни в Україні, повідомляється на фейсбук-сторінці NRC.

Інформація, яка опублікована на платформі, підготовлена й оновлена відповідно до українського законодавства. Зокрема, тут можна знайти відповіді на такі питання:

• Житло та нерухомість: фіксація пошкодженого житла, відновлення документів на нерухоме майно, спадкування під час воєнного стану тощо.

• Внутрішнє переміщення: реєстрація ВПО, грошова допомога, програми житла для внутрішньо переміщених осіб та інші питання.

• Перетин кордону: загальна інформація щодо перетину кордону в умовах воєнного стану.

• Правові оновлення й довідкові матеріали: інформація щодо останніх правових змін, довідники, дорожні карти з контактами установ та організацій за регіонами.

Щоб скористатися онлайн-платформою правової допомоги, достатньо перейти за наведеним посиланням.