В Україні функціонує безоплатна цифрова платформа правової допомоги для ВПО.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Платформа покликана сприяти вільному доступу до правової інформації для ВПО й осіб, які постраждали від війни в Україні, повідомляється на фейсбук-сторінці NRC.
Інформація, яка опублікована на платформі, підготовлена й оновлена відповідно до українського законодавства. Зокрема, тут можна знайти відповіді на такі питання:
• Житло та нерухомість: фіксація пошкодженого житла, відновлення документів на нерухоме майно, спадкування під час воєнного стану тощо.
• Внутрішнє переміщення: реєстрація ВПО, грошова допомога, програми житла для внутрішньо переміщених осіб та інші питання.
• Перетин кордону: загальна інформація щодо перетину кордону в умовах воєнного стану.
• Правові оновлення й довідкові матеріали: інформація щодо останніх правових змін, довідники, дорожні карти з контактами установ та організацій за регіонами.
Щоб скористатися онлайн-платформою правової допомоги, достатньо перейти за наведеним посиланням.