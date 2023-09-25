Енциклопедія української міфології – нове шоу про неймовірних героїв

Чим українські вовкулаки відрізняються від європейських? Яка міфічна істота

мешкає майже в кожному українському домі? Чи є хвіст в української русалки?

Як фараони стали героями українських міфів? І чому в українській міфології так

багато чортів?

Про це інформує Amazing Ukraine.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Позиція

Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів

проекту, а його зміст не є офіційною позицією фонду.

Пряма мова, Нік Лисицький:

“Наша ініціатива працює над тим, щоб зробити героїв української міфології

частиною сучасної світової культури.

Для цього, в першому сезоні, ми порівнювали наших міфічних персонажів з

їхніми іноземними “колегами”. Впродовж шести серій ми розказали про героїв,

поганців, трикстерів, чарівників, воїнів та коханців, проводячи паралелі з

всесвітньо відомими героями епосів, коміксів та сучасних фантастичних

всесвітів”

У другому сезоні ми хочемо наочно продемонструвати наскільки українська

міфологія є багатою та різноманітною,тож створили відео-енциклопедію! Сезон

складається з двадцяти семи серій, кожна з яких присвячена одному герою.

Таким чином, переглянувши шоу, українські глядачі зможуть покращити свої

знання, а іноземці – легко скласти загальне уявлення про багатство українських

міфів та легенд.