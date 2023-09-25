Енциклопедія української міфології – нове шоу про неймовірних героїв

Чим українські вовкулаки відрізняються від європейських? Яка міфічна істота
мешкає майже в кожному українському домі? Чи є хвіст в української русалки?
Як фараони стали героями українських міфів? І чому в українській міфології так
багато чортів?
Про це інформує Amazing Ukraine.
Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Позиція
Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів
проекту, а його зміст не є офіційною позицією фонду.
Пряма мова, Нік Лисицький:
“Наша ініціатива працює над тим, щоб зробити героїв української міфології
частиною сучасної світової культури.
Для цього, в першому сезоні, ми порівнювали наших міфічних персонажів з
їхніми іноземними “колегами”. Впродовж шести серій ми розказали про героїв,
поганців, трикстерів, чарівників, воїнів та коханців, проводячи паралелі з
всесвітньо відомими героями епосів, коміксів та сучасних фантастичних
всесвітів”
У другому сезоні ми хочемо наочно продемонструвати наскільки українська
міфологія є багатою та різноманітною,тож створили відео-енциклопедію! Сезон
складається з двадцяти семи серій, кожна з яких присвячена одному герою.
Таким чином, переглянувши шоу, українські глядачі зможуть покращити свої
знання, а іноземці – легко скласти загальне уявлення про багатство українських
міфів та легенд.