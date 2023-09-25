Кабмін спрямував 21,8 мільярда грантів від Японії на відновлення України

Кабінет міністрів спрямував 21,8 мільярда гривень грантових коштів від японського уряду на відновлення України. Грантову угоду підписали з Японським агентством міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA – Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року. Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод”, – йдеться у повідомленні.

“Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури. Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, на загальну суму понад 500 млн доларів. Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти.

Так, відповідно до рішення уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн”, – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За угодами, грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків: