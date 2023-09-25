Свято українського борщу в Музеї давньоруського гончарства

24 вересня в Музеї давньоруського гончарства КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник» разом з Туристичним кластером Вишгородщини презентував культурологічний проєкт «Свято українського борщу: незламність смаку».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Борщ є основною першою стравою і символом української кухні. ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Запровадження Дня українського борщу має на меті збереження та відродження української культурної спадщини через відзначення та популяризацію традиційного українського борщу. Це важливе джерело для етнографічних досліджень, вивчення традицій, звичаїв та смакових культурних особливостей регіону, задля історичного розвитку рецептів борщу.

«Ми плануємо проводити «Свято українського борщу», щорічно, на постійній основі. Такі заходи сприяють посиленню суспільної уваги до традицій української кухні та культури, збереженню нематеріальної культурної спадщини, популяризації української культури у світі. Це своєрідна культурна та гастрономічна дипломатія» – зазначила кандидат історичних наук, директор КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник», член Експертної ради з нематеріальної культурної спадщини Влада Литовченко – Також, це заохочує людей відвідувати музеї. Ми приготували дуже цікаву та різноманітну програму: дегустація борщу, виступи артистів, фотоконкурс, оригінальні майстер-класи, історичну фотозону, цікаві екскурсії»

«З «Вишгородський історико-культурний заповідник» ми співпрацюємо вже давно. На цьому святі ми хочемо подарувати гарні емоції нашим гостям з дітьми. Ми хочемо зберегти нашу культурну спадщину. В першу чергу, це борщ, який сьогодні презентовано. Надалі проєкт розвиватиметься, це буде гастромапа Вишгородщини. Презентуємо ще вареники, деруни та солодощі», – додала засновниця та координаторка Туристичного кластера Вишгородщини Крістіна Коваль.

Розпочалося свято з концертної програми – запальних виступів Софії Єгорової та Тетяни Доканіної. Потім всі гості мали змогу скуштувати неймовірно смачний борщ від ресторанів Вишгородщини та обрати свій улюблений.

Під час заходу «Свято українського борщу: незламність смаку» відбувся конкурс серед рестораторів Вишгородщини, яке оцінювало журі: Влада Литовченко – кандидат історичних наук, директор КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник», Анна Куценко – директор Департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації, Катерина Боднарчук – начальниця відділу культури, молоді, спорту, туризму та міжнародних відносин Вишгородської громади, Крістіна Коваль – голова Туристичного кластеру Вишгородщини, Ірина Кириченко – координатор події, Андрій Гуцал – режисер-постановник, співачки Тетяна Доканіна та Софія Єгорова.

За результатами оцінки журі конкурсанти отримали відповідні номінації: Yakava Prostir – Традиційний борщ;. Be happy cafe – Авторський борщ; Замок-готель «Вишеград» – Креативний борщ; Міні-готель «Вишеград» – Історичний борщ;. Ресторан Family Club – Дегустаційний борщ.

Фотоконкурс «Народний борщ» – для господинь регіону на найкраще фото борщу за власним рецептом. Переможці: 1-ше місце Світлана Ященко; 2-ге місце Анастасія Ярешко; 3-тє місце Ольга Гудз.

Фотовиставка «Народний борщ» – на якій були представлені фото борщу господинь регіону. Кращі фото презентовані у фотовиставці «Народний борщ», увійшли до фотоальбому «Домашні рецепти борщу Вишгородщини».

Зібрані благодійні кошти будуть передані на потреби ЗСУ та благодійній організації «Сітка берегиня».