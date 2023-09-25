МОН України і Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словаччини домовилися про підтримку українських учнів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зустрівся Міністром освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки Даніелем Бутора. Від МОН також були присутні заступник Міністра освіти і науки Андрій Сташків та начальник Управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

На зустрічі обговорили поглиблення співпраці у сфері освіти й підписали додаток до Програми співробітництва. Зокрема, щодо підтримки навчання українських дітей і учнів, інтегрованих у систему формальної освіти Словаччини, з таких предметів, як українська мова та література, історія, культура (онлайн або денна форма).

Словаччина – одна з небагатьох країн, які поки не вимагають, щоб українські діти відвідували місцеві школи. Проте ця країна планує запровадити обовʼязкове шкільне навчання для іноземців з наступного року. Для мʼякого переходу українських дітей до незнайомої системи освіти й залучення українських учителів до викладання в словацьких школах і підписано цей документ.

На зустрічі Оксен Лісовий зазначив, що наразі пріоритетом Міністерства освіти і науки України є безпека освітнього процесу, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти та аналіз і продовження реформ загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти.

Попри це, Міністерство розуміє, як важливо забезпечувати освітні потреби словацької національної меншини в України. Тому створюємо такі умови: у Закарпатській області працюють заклади освіти з класами (групами) з навчанням словацькою мовою та її вивченням. До того ж у закладах загальної середньої освіти Закарпатської області словацьку мову як самостійний предмет вивчають 720 учнів 5-11 класів у чотирьох закладах загальної середньої освіти. А на вибіркових курсах (факультативно або в гуртках) словацьку мову опановують 1014 школярів у 10 закладах загальної середньої освіти.

Окрім того, Україна і Словаччина мають давнє партнерство, що передбачає: