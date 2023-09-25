Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи

Уряди України та США уклали спільний меморандум про співпрацю у питаннях підвищення стійкості енергетичної системи України. Для цієї ініціативи США надали $522 мільйони.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Наша нова енергетична угода з Україною включає $522 млн на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та покращення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами”, – написала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Зазначається, що пів мільярда доларів з цієї суми піде на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України.

За словами Брінк, це важливо для перемоги в майбутньому.

Штати мають намір надати Україні додатково $100 млн допомоги у сфері енергетики за умови, що відповідні органи влади України

докладуть зусиль для реалізації наступних кроків: