Укрпошта оголосила випуск марки “Зброя Перемоги. Світ з Україною”

Поштовий блок включає зображення Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Передзамовлення на нього відкривають сьогодні, 25 вересня

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Новий благодійний поштовий блок (збираємо на дрони), на який ми відкриваємо передзамовлення сьогодні, включає зображення культових Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Назви, які відтепер знайомі усім. Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо всі знають, як ця техніка показує себе в бою”, – написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Смілянський додав, що “ракетна серія” марок із зображенням ATACMS, Storm Shadow, Taurus тощо обов’язково буде, але трохи згодом.

Передзамовити блок і заодно долучитися до благодійного збору на безпілотники для українського війська можна за цим посиланням: bit.ly/markazbroya. Придбати марку у відділеннях можна буде з 29 вересня.

Поштовий набір “Зброя Перемоги. Світ з Україною” коштує 166 грн, він включає: