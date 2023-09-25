За програмою «єВідновлення» на Запоріжжі отримали компенсацію 168 жителів

За програмою «єВідновлення» у Запорізькій області отримали компенсацію 168 жителів на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Триває реалізація державної публічної послуги «єВідновлення». Від початку дії програми 168 жителів Запорізької області отримали компенсацію на суму 9,098 млн грн. Всього комісіями розглянуто 504 заяви», – зазначає начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він додав, що за минулий тиждень громадяни подали 23 звернення, ще 17 погоджено.

Малашко також закликав жителів регіону пришвидшити реєстрацію збитків для отримання компенсації за пошкоджене майно.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма «єВідновлення». Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на його поточний ремонт. Зробити це можна за допомогою порталу «Дія» або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми «єВідновлення» – власники знищеного житла можуть подати у застосунку «Дія» заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.