Окупанти впровадили три системи попередження про повітряну тривогу для мешканців Севастополя

Росіяни в Севастополі впровадили три різновиди системи оголошення про повітряну тривогу для місцевого населення. Після отримання сигналу тривоги мешканцям буде надано 30-50 хвилин на застосування необхідних заходів для своєї безпеки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“В момент отримання сигналу є від 30 до 50 хвилин, щоб спокійно виконати всі дії щодо вжиття заходів для забезпечення особистої безпеки (прослідувати в укриття або залишитися вдома, дотримуючись інструкції)”, – зазначив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Спочатку “влада” міста отримуватиме інформацію про повітряну тривогу від російських військових, а Развожаєв дає команду на запуск сигналу, яких буде три види: