Уряд Канади виділить кошти для добудови другої черги музею Голодомору в Києві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Цих домовленостей вдалося досягти під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Оттави.

Нардепка Ірина Констанкевич наголосила, що виділені кошти міжнародної допомоги на добудову музею не можна буде витратити на військові потреби.

ФОТО: Проєкт другої черги музею Голодомору

Введення в експлуатацію музею коштує 450 мільйонів гривень, а законсервувати будівництво – близько 300 мільйонів, йдеться про кошти міжнародної допомоги, наголосила нардепка.

У липні президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ветував виділення 573,9 мільйона гривень на добудову музею Голодомору. Зеленський пише, що не заперечує важливості реконструкції Національного музею Голодомору-геноциду, але зараз більш пріоритетним завданням є захист територіальної цілісності й суверенітету України, згідно зі статтею 17 Конституції.

Національний музей Голодомору-геноциду в Печерському районі Києва почали будувати у 2008 році. У 2010 році для відвідувачів відкрили першу частину закладу – меморіал, а друга частина має бути власне музеєм. Її будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design International й української компанії Project Systems LTD.

Перший етап будівництва другої черги завершили у 2021-му: реконструювали будівлю «Зала пам’яті», збудували ліфт й інженерний колектор із шахтовим стовбуром. У межах другого етапу зводять будівлю нового музею, будують пішохідний міст й автомобільну стоянку на Дніпровському узвозі.

Музей мали завершити у 2022 році, до 90-ї річниці трагедії, але проєкт зупинили через війну. У листопаді 2022-го стало відомо, що будівництво музею планують відновити. На той момент уже була зведена будівля музею, залишалося зробити внутрішнє оформлення.