Австрія виділить €1 мільйон для роботи МАГАТЕ в Україні

Австрія збільшила фінансування Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні ще на один млн євро.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Вже дев’ятнадцять місяців пройшло з тих пір, як рф жорстоко вторглася до суверенної України. З тих пір росія “продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії” – заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні.

Шалленберг наголосив, що йдеться про грубе порушення статуту Організації об’єднаних націй. рф використовує ядерну погрозу і шантаж. Крім того, країна-агресор розмістила ядерну зброю в Білорусі.

Він додав, що рф показала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, тому що окупувала ЗАЕС.

Шалленберг зазначив, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить один млн євро.