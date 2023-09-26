Україна не битиме ракетами ATACMS по території росії — Данілов

Українські війська не застосовуватимуть американські балістичні ракети ATACMS для ударів по території росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

“Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS — ред.) на території росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами», — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що Київ хотів би отримати таку допомогу від США найближчим часом, однак точних термінів ніхто дати не може.

Він також додав, що Україна вражатиме військові об’єкти РФ, з яких «чи не щодня ведуться обстріли наших дітей», лише за допомогою зброї власного виробництва.

Нагадаємо, за даними Financial Times, США незабаром передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS з касетною бойовою частиною.