У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують українську Формулу миру

У Парламентській Асамблеї НАТО підтримують мирний план Президента України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

«Сьогодні ПА НАТО найбільш проукраїнська міжнародна організація. Позиції учасників засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО – це підтримка мирного плану Президента Зеленського, якнайшвидше прийняття України до НАТО, посилення санкцій проти росії, покарання військових злочинців та «план Маршалла» для України», – зазначив голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв.