Зеленський підписав закон про відновлення звітів партій щодо фінансів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює обов’язкове фінансове звітування політичних партій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

У картці законопроєкту №9419-1 на сайті парламенту вказано, що документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 26 вересня.

Таким чином протягом 90 днів (з дня набуття законом чинності, а набуття чинності відповідних положень закону відтерміновано на 90 днів) партії, що мають державне фінансування мають подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану, зазначають у “Чесно”.

Для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів.

Для перевірки звітів НАЗК відводиться 90 днів.