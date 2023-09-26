Україна отримає від Норвегії гуманітарну допомогу на $92 мільйони

Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ПравдаТУТ NEWS.

“Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни”, – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Як відомо, цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.