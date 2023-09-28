НАТО збільшить виробництво зброї для України та власних запасів

Представник Сполучених Штатів Америки при НАТО, Джуліан Сміт, оголосив про намір збільшити виробництво боєприпасів в рамках Альянсу. Ця ініціатива спрямована на забезпечення України та країн-членів НАТО, які надали значну кількість свого військового обладнання Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту”, – сказала Сміт.

За її словами, в альянсі зосередженні на посиленні зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

Посол наголосила, що підтримка України всіма 31 союзниками по НАТО є “залізною і вона не згасає”.

“Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо”, – говорить Сміт.

За її словами, ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні.

Сміт також наголосила на значній ролі Європейського Союзу у допомозі Україні.