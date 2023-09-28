Майже 4 000 українців відправлено на лікування за кордон через польський евакохаб у Жешуві

Польща залишається надійним партнером України у питаннях медичної евакуації постраждалих українців, освітньої та експертної допомоги Україні, а також продовжує активно співпрацювати у сфері громадського здоровʼя.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

26 вересня відбулась зустріч першого заступника Міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва з Міністром охорони здоров’я Польщі пані Катажиною Сойкою. На зустрічі також був присутній посол Республіки Польща в Україні Василь Зварич та перший секретар посольства Микола Грановський.

«Ми дякуємо Уряду Польщі та всьому польському народу за ту підтримку, яку ви надаєте нам у всіх сферах від початку повномасштабної війни. Польща — незмінний надійний партнер, союзник і друг України. Навіть через півтора року повномасштабної війни Польща продовжує надавати прихисток українцям, організовує медичну допомогу у медзакладах та допомагає лікувати поранених», — сказав Сергій Дубров.

Також перший заступник Міністра обговорив роботу аеромедичної евакуації та евакуаційного хабу у місті Жешув, Польща. Наразі майже 4 тисячі українців були евакуйовані за програмою медичної евакуації, переважна більшість — через польський евакохаб.

Евакуаційний хаб у Жешуві був відкритий восени 2022 року. Основна функція хабу — тимчасове розміщення українців, яких везуть на лікування та/або реабілітацію до країн Європи. У цьому центрі пацієнтів цілодобово забезпечують доглядом та необхідною допомогою, за потреби — діагностикою, вакцинацією та психологічною підтримкою. Проект фінансується коштами механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації, яку ЄС запустив раніше цьогоріч.

Сторони також обговорили реалізацію програми уряду Польщі щодо передачі частини оновленого парку автомобілів екстреної допомоги від польських медзакладів до українських як цивільних, так і військових.

Також сторони підбили підсумки спільної діяльності та окреслили перспективи співпраці.

Нагадаємо, раніше у Києві стартував курс «Підготовка працівників відділень екстреної медичної допомоги в Україні». Курс організовано у співпраці з Варшавським медичним університетом, Польською медичною авіарятувальною службою в Модліні (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe in Modlin).