Концертний зал ATLAS планує відновити культуру «живих стін»  

Концертний зал ATLAS відновлюватиме культуру «живих стін» в центрі Києва. З цією метою в день концерту “Kalush Orchestra” відбудеться екозахід з висаджування декоративного винограду. До озеленення долучаться учасники гурту та інші артисти і блогери. Захід проходитиме 30 вересня. Початок о 17:00.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

ATLAS бажає стати прикладом озеленення для інших майданчиків та виростити вертикальні зелені килими схожі. Так як подібної унікальної будівлі в центрі довгий час не було і навряд чи з’явиться, команда концертного майданчику вирішила не чекати і долучилася до міської екоініціативи «Місто живих стін», яка пропагує вертикальне озеленення.

Засаджувати стіни 8-ми поверхового клубу ATLAS та гастропростір Atlas Space (який офіційно відкриється 7 жовтня) планують виноградом Вічі по всьому периметру будівлі. Рослина декоративна, не примхлива, чудово підходить для вертикального озеленення в нашому кліматі. Швидко зростає (щорічний приріст пагонів становить 1-3 метри). До того ж недорога, середня ціна паростка – 80 грн. Відрізняється високорослі, красивими листям. Виноград жодним чином стіну не псує. У декоративного винограду є вусики з чіпкими гачками на кінцях – ними він чіпляється до стіни.

Окрім гарного вигляду, виноград Вічі має позитивний вплив на навколишнє середовище: сприяє поліпшенню якості повітря за рахунок поглинання забруднювачів, охолоджує приміщення в спеку, допомагає поглинати дощову воду та розвантажувати каналізацію, зменшує шум і просто сприяє гарному настрою.

«Місто живих стін» – ініціатива Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, в рамках якої було висаджено майже 1000 паростків винограду Вічі в усіх районах міста Києва.