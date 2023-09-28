Форум «Освіта Дивосвіту» розгляне необхідність змін у світі та освіті за допомогою провідних експертів 

30 вересня у Києві пройде Форум «Освіта Дивосвіту», що збере на одному майданчику таких відомих експертів як Андрій Зелінський, Володимир Співаковський, Юлія Найдич, Олег Хомяк, Лариса Андрійченко, Сергій Собко, Ксенія Фощій, Володимир Нікітін, Георгій Коваленко та інші.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Головна тема обговорення – необхідні трансформації освіти для виховання гідної та вільної особистості. Початок події о 10.00, за адресою Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх.

Форум «Освіта Дивосвіту» – це відверта розмова про необхідність змін у світі і зокрема – в освіті, що спроможні забезпечити трансформацію України й українців. Це неможливо без роботи та розвитку кожного, хто прагне змін і готовий брати на себе відповідальність за себе та наше спільне майбутнє. А для цього необхідно створити спільне поле однодумців, які створюють умови для таких змін. І освіта – це частина такого середовища, де нам всім потрібно навчатися.

Цілями Форуму є:

долучитися до сильного ком’юніті особистостей-змінотворців,

дізнатися про практичні кейси виховання особистостей від прогресивних лідерів,

поспілкуватись із лідерами думок і побачити майбутнє під новим кутом.

Інтерв’ю з Інессою Кравченко про освіту Дивосвіту України

Організаторами і спікерами Форуму «Освіта Дивосвіту» виступають провідні українські експерти і лідери думок у галузях освіти, філософії, бізнесу, інвестицій, соціальних проєктів, військової справи тощо. Це сузірʼя дуже потужних, щирих, небайдужих людей, що вже проявляють Дивосвіт у своїй діяльності.

Андрій Зелінський, амбасадор форуму і співзасновник УАЛ, пояснює концепцію Форуму: “Світ змінюється, в ньому стає все менше місця для свободи. Тому сьогодні дуже важливо подбати про те, аби наступні покоління жили вільно і гідно. Це вимагає від нас чималих зусиль, зокрема потужної боротьби на полі освіти. Світ вільних і гідних людей я розвиваю як концепцію Дивосвіту в книзі “Семенові Зорі”. Дивосвіт – це простір особистої людської свободи. Також це світ, який людина тче своїм особистим сприйняттям реальності навколо. Життя – мандрівка і бути людиною – це обирати, які сенси інтегрувати у власне життя. Освіта Дивосвіту допомагає нам розібратися у власному сенсі, дозволяє нам ставати людьми, реагуючи на те, що діється навколо нас. Відтак концепція цього Форуму пов’язана з найважливішим завданням людського суспільства: як вибороти, на рівні власного сенсу і на полі бою, світ вільної і гідної людини”.

Форум «Освіта Дивосвіту» створюється для людей, які запалюють зорі, для тих, хто прагне найкращого майбутнього для України, хто відчуває, що ми маємо пройти через кардинальні зміни та трансформацію. Ми запрошуємо: викладачів, директорів шкіл, освітніх управлінців, представників організацій, що формують особистість, батьків та студентів педагогічних ВНЗ та всіх бажаючих долучитися.

“Україна знаходиться зараз в трансформаційному процесі, дуже важкому, кривавому. Але неможливо сподіватися на кардинальні зміни в суспільстві, без зміни самих носіїв світогляду. Освіта має народжувати субʼєкта і особистість, спроможну творити Дивосвіти” – пояснює ідею заснування Форуму меценатка Інесса Кравченко, за чиєї ініціативи та підтримки проводиться Форум.

Згідно з концепцією Дивосвіту, освіта – це шлях, що має 8 етапів формування особистості. Кожен етап під час форуму розкриватимуть два спікери: теоретик і практик. Також на учасників чекають два театральних перформанси та чотири музичних виступи. Детальніше з програмою можна ознайомитися за посиланням: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/ .

Спікери Форуму: