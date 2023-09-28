Україна та ЄС розвивають співпрацю у біометановій та водневій галузях

У Відні (Австрія) Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва взяла участь у першому бізнес-форумі, присвяченому партнерству України та ЄС у розвитку виробництва біометану та водню.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Форум є важливою віхою у рамках Меморандуму про стратегічне партнерство України та ЄС у сфері відновлюваних газів, який підписали у лютому ц.р. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС продовжує підтримку України і вбачає країну головним партнером у відновлюваних газах. Це підтвердили віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські, керівник Європейської біогазової асоціації Хармен Деккер, а також комісар Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Своєю чергою Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва разом із народним депутатом Андрієм Жупаниним, заступником Міністра енергетики Миколою Колісником, профільними асоціаціями та вітчизняним бізнесом презентували напрацювання України, законодавчу базу, проекти та плани у розвитку сфери відновлюваних газів.

«Розбудова ринку біометану та водню означає не просто бути в глобальному тренді декарбонізації. По-перше – це заміщення імпортованого газу. По-друге – це можливість експорту «зелених», відновлюваних газів до Євросоюзу. Окрім цього, йдеться про можливості розвитку кластерної економіки, створення додаткових робочих місць, відновлення економік громад», – наголосила Ганна Замазєєва.

Голова також розповіла, що попри війну в Україні вдалося закласти законодавчу основу для біометанової галузі, розширити гарантії походження на скраплений та стиснений біометан, запровадити пільги для виробників через закон про «інвест-нянь», укласти меморандум із Єврокомісією про партнерство у сфері відновлюваних газів.

«Пріоритет для Держенергоефективності – повноцінне функціонування національного реєстру біометану та визнання українських гарантій походження у Європі. Тому сьогодні ми разом з Мінцифри та DENA впроваджуємо програмне забезпечення для функціонування реєстру біометану у рамках Німецько-українського енергетичного партнерства», – розповіла Ганна Замазєєва.

«Ми робимо все, аби український реєстр відповідав всім вимогам як європейського, так і українського законодавства. Адже ми розуміємо рівень відповідальності і високу зацікавленість вітчизняного та іноземного бізнесу в експорті українського біометану», – додала Голова Держенергоефективності.

Окрім біометану, учасники форуму обговорили шляхи розвитку водневої галузі. На сьогодні кілька українських компаній розробляють пілотні проекти з виробництва «зеленого» водню та вже пройшли міжнародну експертизу щодо критеріїв сталості.

«Переконана, українці вражають європейських партнерів своєю ініціативністю та амбітними планами навіть під час війни», – прокоментувала Голова і закликала європейських партнерів до більш активної та тісної співпраці.

У роботі Форуму взяли участь представники влади України та ЄС, міжнародні фінансові інституції, інвестиційні енергетичні компанії, енергетичні трейдери, аудиторські компанії, виробники біометану.