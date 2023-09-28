У Івано-Франківську проведуть Форум розвитку і відновлення 20 жовтня, де обговорюватимуть повоєнну інклюзивну відбудову, ментальне здоров’я, людський капітал і реабілітацію ветеранів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Ініціатори форуму – організація «Тепле місто», яка також реалізувала Urban Space 100, за підтримки міжнародного фонду «Відродження».

Серед спікерів – заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна, голова організації «Центр громадянських свобод» і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і підприємець Валерій Пекар, співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» Масі Найєм, виконавча директорка центру Superhumans Ольга Руднєва, експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький.

У програмі запланували чотири панельні дискусії. Форум триватиме з 10:00 до 18:00. Зареєструватися можна за посиланням. Кількість місць обмежена.