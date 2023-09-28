Як правильно накладати турнікет: поради та методи зупинки кровотечі

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України вміння користуватися турнікетами стало важливим кожному, бо ворог методично обстрілює та руйнує українські міста. Отже, цивільні люди, не медики також мають уміти надавати першу домедичну допомогу.

Про основні лайфхаки використання турнікета, ефективні методи зупинки кровотечі – мав змогу поспілкуватись кореспондент Amazing Ukraine з засновником та головним сертифікованим інструктором курсів «Save a Life» Михайлом Думничем.

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