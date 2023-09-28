Как носить печатки и перстни

Не существует строгих правил относительно перстней и печаток. Каждый выбирает для себя вид, размер и форму украшений, основываясь на своем вкусе. Тем не менее остались негласные традиции, которым продолжает следовать уже не одно поколение. Если вы решили купить печатку или перстень, но не знаете, как носить и комбинировать изделия, читайте далее об основных критериях, на которые стоит обратить внимание.

Соответствие пальцу

Если наделять кольца символизмом, стоит вспомнить о значениях, которые исторически придавались разным пальцам:

На мизинце и безымянном носили печатки, причем обычно не на рабочей руке: чтобы удобнее было запечатывать документы, и объемное кольцо не мешало. Выбор руки в древности также имел значение: традиционно глава рода надевал печатку на левую, а остальные родственники – правую. Перстнем с драгоценным камнем украшали указательный и средний пальцы – такое расположение подчеркивало статус обладателя, демонстрировало стремление к лидерству и высокую самооценку. Для ношения печаток и перстней реже используется большой палец. Психологи отмечают, что в таком случае украшение свидетельствует о стремлении владельца к вниманию и признанию окружающими.

Безымянный палец мужчины традиционно оставляют для обручального кольца, хотя неженатым представителям сильного пола допустимо носить печатку или перстень на левой руке.

Соответствие стилю

Украшение должно гармонировать с гардеробом и образом жизни обладателя. Если вы предпочитаете классический и деловой стиль, то более уместными здесь будут гербовые печатки, перстни с небольшим камнем.

Повседневная одежда, кэжуал, деним дают больше свободы выбора форм, размеров и изображений. Здесь можно смело экспериментировать и комбинировать украшения.

Соответствие ситуации

При выборе таких колец стоит учитывать и жизненные ситуации:

в повседневной жизни можно носить одну-две печатки или перстня на любых пальцах, в зависимости от личных предпочтений;

в официальной обстановке – на деловых мероприятиях, встречах, где существует определенный порядок, дресс-код, – уместно надеть одну гербовую печатку на мизинец или безымянный палец;

на торжественных мероприятиях – праздниках, выставках, фестивалях, презентациях – можно носить несколько перстней с камнями на указательном и среднем пальцах.

Как и с чем совмещать перстень и печатку – решать только их обладателю. Главное, чтобы украшения подчеркивали индивидуальность и уверенность, а не вызывали дискомфорт и неловкость.