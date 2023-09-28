Рада ЄС продовжила до 2025 року тимчасовий захист для українських біженців

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Відповідне рішення схвалили під час засідання у Брюсселі 28 вересня.

“Аби забезпечити впевненість щодо понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають у ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, що рятуються від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року”, — мовиться у заяві органу.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ головуючої в Євросоюзі Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес зазначив: “ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження захисту дає певність понад 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок”.

До слова, Євросоюз активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, яка забезпечує негайний захист і доступ до прав у ЄС, включно з правами на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.

Раніше, 19 вересня, таку пропозицію оприлюднила Європейська комісія.