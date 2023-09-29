Україна ввійшла до Ради керуючих МАГАТЕ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку”, — йдеться у дописі Зеленського.

Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і пообіцяв докласти всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

“Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані”, — підкреслив Володимир Зеленський.