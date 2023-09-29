Росіяни вранці вдарили по Херсону: є поранені

Вранці 29 вересня окупанти завдали удару по Херсону, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

За даними слідства, близько 8:30 години військові РФ вкотре обстріляли місто Херсон.

За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.