“Вагнерівці” повернулися під Бахмут — британська розвідка

Останніми тижнями численні бойовики, колишні члени ПВК “Вагнер”, ймовірно, розпочали переміщення невеликими командами на український фронт, долучаючись до ряду проросійських військових формувань.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

У британській розвідці нагадали, що “Вагнер” вийшов із бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня та подальшої загибелі власника “Вагнера” Євгена Пригожина та інших вищих керівників в авіакатастрофі 23 серпня.

Зазначається, що точний статус передислокованого персоналу невідомий, але, ймовірно, окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міноборони Росії та інших ПВК.

“Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів “Вагнера” навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо потрібним у цьому секторі. Багато хто знайомий із нинішньою лінією фронту та українською тактикою на місцях, бо минулої зими воював на тій самій місцевості”, — йдеться у повідомленні.