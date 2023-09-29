День захисників і захисниць України 2023 – історія свята

Саме під таким гаслом — «Сила нескорених» — українці вперше відзначали свято Дня захисника України. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування Дня захисників і захисниць України перенесено на 1 жовтня. Зараз ми особливо глибоко відчуваємо вдячність тим, хто стоїть на сторожі мирного неба України.

В цей святковий день ми згадуємо про кожного героя, який віддав своє життя за незалежність і суверенітет нашої держави. Віддячимо тим, хто сьогодні невтомно служить, захищаючи наші домівки, наші сім’ї, нашу майбутність.

Історія цього свята має давню традицію. Покрову Пресвятої Богородиці відзначали козаки, за що свято отримало другу назву – Козацька Покрова. Українське військо 1917–1921 років зберігало козацькі військові традиції в назвах військових частин, структурі, прапорах, одностроях тощо.

14 жовтня 1942 року вважається символічним днем утворення Української повстанської армії.

З початком сучасної російсько-української війни майже чотириста тисяч українців взяли зброю до рук у лавах Збройних Сил, Національної гвардії, правоохоронних органів і добровольчих формувань, щоб зупинити агресію рф та відстояти незалежність України.

Наразі Українська армія активно модернізується, позбувається радянської спадщини та відновлює українські військові традиції. Наше військо стає однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима багаторічний досвід боїв російсько-української війни. За цей час ми провели низку важливих реформ, аби військо професіоналізувалося та набуло інституційної значущості в країні.

Спільний дух: вшанування та пам’ять

Незалежно від того, де ми знаходимося – в місті чи в селі, за кордоном чи вдома, – 1 жовтня ми об’єднуємося, щоб вшанувати захисників та захисниць України. Це не лише день пам’яті та вдячності, але і день спільної гордості за величну історію нашого народу.

Вулиці наших міст і сіл заповнюються учасниками святкових заходів, діти розповідають легенди про незламних героїв, а в домівках горять свічки на вікнах — символ пам’яті та надії.

Ми – єдина нація

Спротив, відвага, любов до рідної землі – ці якості завжди були невід’ємною частиною українського народу. І хоча історія нашої країни налічує численні випробування, ми завжди долали їх разом.

Нехай цей день принесе в кожен дім тепло, щирість і віру в міць нашого єдиної і непереможної України!

День захисників та захисниць України – не лише свято, а й символ незламності та відваги українського народу. Бережіть себе та своїх близьких. І пам’ятайте: разом ми сила!