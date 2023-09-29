Франція та Україна спільно вироблятимуть зброю

Глава держави України Володимир Зеленський зустрівся з французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню, протягом якої сторони розглядали можливість співпраці у виробництві озброєння.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

«Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Володимир Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден «За заслуги» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.