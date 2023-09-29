Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023: картинки та вірші

Щорічно 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки – це більше ніж просто будівлі з книгами. Вони є своєрідними порталами у різні епохи, країни, світи. За допомогою книги можна опинитися в античному Римі, долати гори разом із завзятими мандрівниками або зануритися у світ фантастики.

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Шановні бібліотекарі, володарі книжок та книжкових полиць, покровителі каталогів та картотек, періодичних видань та журналів! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – Всеукраїнським днем бібліотек. Щиро бажаю всім вам земних благ, радості і натхнення, вдячності від любителів книги, професійного злету, цікавих зустрічей і відкриттів. Хай це свято дарує вам чудовий настрій та теплі слова від всіх, хто вважає бібліотеку джерелом для здобуття знань, а робота приносить тільки задоволення.

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Україні традиційно відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Це свято символізує глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, міцного здоров’я, довголіття, родинного затишку, дружнього взаєморозуміння та підтримки.

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Вітаю зі Всеукраїнським днем бібліотек і бажаю чудового життя, немов у добрій казці, розумних думок, як в книгах про філософів, неймовірного запасу знань на всі випадки життя і просто щасливих історій, як в захоплюючих романах про любов. Читай, живи і насолоджуйся кожним днем.

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Дорогі бібліотекарі! Вітаю Вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, сімейного затишку, родинного тепла, дружнього взаєморозуміння та підтримки. Ваша професія надзвичайно важлива для нашого суспільства і саме Ваша відповідальна справа відкриває нам шлях до книги – джерела споконвічної мудрості та знань!

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Вітаємо з Днем бібліотек!

Від душі хочемо зараз вам побажати

Міцного здоров’я, грошей побільше

Та й на роботі втомлюватися менше.

Різножанрового фонду багатше,

А читачів — віжливіше, добріше.

У будь-якій справі ми бажаємо вам удачі,

Від неї і серцю веселіше.

До нових знань вести дітей!

Радувати новинками людей!

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Вітаю зі Всеукраїнським днем бібліотек і хочу побажати, щоб жоден храм знань і вірних друзів-книг ніколи не втратив своєї популярності, щоб в бібліотеці завжди можна було знайти відповідь на будь-яке питання, відправитися в подорож по країнах історії та фантазії, розвідати найцікавішу таємницю і відкрити якийсь важливий секрет.

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Сьогодні відзначаємо День бібліотек.

А книги — найкраще, що знає людина:

В них джерело думки, знань і добра,

Комп’ютер ніколи не замінить книгу!

Бібліотекарям хочемо ми побажати

Гідну зарплату отримувати.

Здоров’я і любові!

Щоб в житті особистім

Завжди і все у вас було добре!

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Книги – найкращі зберігачі знань людства, у них – цілий світ! У День бібліотек, я поспішаю привітати вас і побажати такого щастя, про яке пишуть тільки в самих хороших книгах! Нехай у житті буде все, що побажаєте і ще стільки ж!

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Сьогодні День бібліотек.

У наш сучасний бурхливий вік,

Коли всі лазять в Інтернеті,

Чи потрібні бібліотеки ці?

А ось потрібні, сумнівів немає,

Не все вирішує Інтернет!

Бібліотека — книжковий храм,

Тут книги по своїх місцям,

На поличках стоять і чекають,

Коли читачі прийдуть.

Ходіть частіше в книжковий храм,

Розуму палата чекає вас там!

Я із святом вас вітаю,

Здоров’я міцного бажаю!

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Величезна подяка і вдячність всім працівникам бібліотек за їх самовіддану працю! За те, що вони продовжують берегти знання, накопичені століттями для всіх нас. З Всеукраїнським днем бібліотек вас! Нехай у вашій бібліотеці завжди буде багато читачів, які люблять і бережуть книги.

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Славний День бібліотек

Ми сьогодні відзначаємо.

Всіх, хто працює для них,

Ми сердечно вітаємо!

І бажаємо від душі,

Щоб щастя було без тривоги.

Щоб до радості й любові

Привела всіх вас життя дорога!

Щоб праця ваша славна була,

Щоб читачі ходили,

Щоб удача і успіх

Вас по життю знаходили!

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