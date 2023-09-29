Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023: картинки та вірші

Щорічно 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки – це більше ніж просто будівлі з книгами. Вони є своєрідними порталами у різні епохи, країни, світи. За допомогою книги можна опинитися в античному Римі, долати гори разом із завзятими мандрівниками або зануритися у світ фантастики.
Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023Привітання з Всеукраїнським днем бібліотек 2023
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Шановні бібліотекарі, володарі книжок та книжкових полиць, покровителі каталогів та картотек, періодичних видань та журналів! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом – Всеукраїнським днем бібліотек. Щиро бажаю всім вам земних благ, радості і натхнення, вдячності від любителів книги, професійного злету, цікавих зустрічей і відкриттів. Хай це свято дарує вам чудовий настрій та теплі слова від всіх, хто вважає бібліотеку джерелом для здобуття знань, а робота приносить тільки задоволення.
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Україні традиційно відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Це свято символізує глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, міцного здоров’я, довголіття, родинного затишку, дружнього взаєморозуміння та підтримки.
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Вітаю зі Всеукраїнським днем бібліотек і бажаю чудового життя, немов у добрій казці, розумних думок, як в книгах про філософів, неймовірного запасу знань на всі випадки життя і просто щасливих історій, як в захоплюючих романах про любов. Читай, живи і насолоджуйся кожним днем.
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Дорогі бібліотекарі! Вітаю Вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, сімейного затишку, родинного тепла, дружнього взаєморозуміння та підтримки. Ваша професія надзвичайно важлива для нашого суспільства і саме Ваша відповідальна справа відкриває нам шлях до книги – джерела споконвічної мудрості та знань!
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Вітаємо з Днем бібліотек!
Від душі хочемо зараз вам побажати
Міцного здоров’я, грошей побільше
Та й на роботі втомлюватися менше.
Різножанрового фонду багатше,
А читачів — віжливіше, добріше.
У будь-якій справі ми бажаємо вам удачі,
Від неї і серцю веселіше.
До нових знань вести дітей!
Радувати новинками людей!
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Вітаю зі Всеукраїнським днем бібліотек і хочу побажати, щоб жоден храм знань і вірних друзів-книг ніколи не втратив своєї популярності, щоб в бібліотеці завжди можна було знайти відповідь на будь-яке питання, відправитися в подорож по країнах історії та фантазії, розвідати найцікавішу таємницю і відкрити якийсь важливий секрет.
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Сьогодні відзначаємо День бібліотек.
А книги — найкраще, що знає людина:
В них джерело думки, знань і добра,
Комп’ютер ніколи не замінить книгу!
Бібліотекарям хочемо ми побажати
Гідну зарплату отримувати.
Здоров’я і любові!
Щоб в житті особистім
Завжди і все у вас було добре!
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Книги – найкращі зберігачі знань людства, у них – цілий світ! У День бібліотек, я поспішаю привітати вас і побажати такого щастя, про яке пишуть тільки в самих хороших книгах! Нехай у житті буде все, що побажаєте і ще стільки ж!
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Сьогодні День бібліотек.
У наш сучасний бурхливий вік,
Коли всі лазять в Інтернеті,
Чи потрібні бібліотеки ці?
А ось потрібні, сумнівів немає,
Не все вирішує Інтернет!
Бібліотека — книжковий храм,
Тут книги по своїх місцям,
На поличках стоять і чекають,
Коли читачі прийдуть.
Ходіть частіше в книжковий храм,
Розуму палата чекає вас там!
Я із святом вас вітаю,
Здоров’я міцного бажаю!
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Величезна подяка і вдячність всім працівникам бібліотек за їх самовіддану працю! За те, що вони продовжують берегти знання, накопичені століттями для всіх нас. З Всеукраїнським днем бібліотек вас! Нехай у вашій бібліотеці завжди буде багато читачів, які люблять і бережуть книги.
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Славний День бібліотек
Ми сьогодні відзначаємо.
Всіх, хто працює для них,
Ми сердечно вітаємо!
І бажаємо від душі,
Щоб щастя було без тривоги.
Щоб до радості й любові
Привела всіх вас життя дорога!
Щоб праця ваша славна була,
Щоб читачі ходили,
Щоб удача і успіх
Вас по життю знаходили!
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