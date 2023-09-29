Французька Arqus відкриє в Україні підприємство для ремонту бронетранспортерів

Компанія Victory побудує дві фабрики 3D-друку для виробництва запчастин. А виробник БТРів VAB відкриває центр обслуговування.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Фокус.

Також, компанія Arquis погодилась створити виробництво майстерню для ремонту БТРів. Точна кількість VAB, яку передала Франція Україні, невідома.

“Ми знаємо, що ця війна триватиме. Поступово ми будемо рухатися до логіки, коли постачання обладнання буде вийнятком, а не правилом. Україна має навички й успадкувала від свого радянського минулого важливі заводи, наприклад, виробник літаків Антонов, ракетне підприємство “Південмаш” або “Мотор Січ”. Вони мають отримати користь від передачі технологій”, — заявив Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Також він додав, що Україну треба озброїти новим та потужним арсеналом й для цього будуть виробляти всю необхідну інфраструктуру “крок за кроком” разом із забезпеченням безпеки підприємствам.