Бюджетна підтримка ветеранів зросте на 53% у 2024 році – Мінфін

У проекті бюджету на 2024 рік Уряд передбачив істотне переосмислення підходів до ветеранської політики та збільшив фінансування цього напряму на 7,5 млрд грн (що на 53% більше, ніж у 2023 році) – до понад 14 млрд грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Це дасть змогу якісно і комплексно надавати всеохоплюючу підтримку громадянам, що захищали незалежність нашої держави. А саме суттєве збільшення бюджетних асигнувань для реалізації ветеранської політики, що включає комплексні підходи до реабілітації, медичного обслуговування, житлового забезпечення, та інших форм підтримки ветеранів та їхніх сімей, сприятиме швидшому і ефективнішому вирішенню їх проблем і потреб.

Зокрема за рахунок цих коштів буде запроваджено інститут помічника ветерана. Це проект для ветеранів та членів їх родин, які готові допомогти іншими ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Субвенція на надання таких послуг 15-ма тисячами помічників визначена у сумі майже 4 млрд гривень.

Для надання реабілітаційних та психологічних послуг ветеранам та членам їх сімей у бюджеті передбачено 2,6 млрд гривень.

На заходи з зубопротезування передбачено 750 млн гривень.

Для забезпечення житлом ветеранів, у першу чергу осіб з інвалідністю, заплановані виплати для понад 2 тис. осіб. На це передбачено в бюджеті близько 6 млрд гривень (тобто в середньому підтримка сягне більш ніж 2,5 млн грн кожному із отримувачів).

Для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища враховані кошти у сумі 516 млн гривень.

На фінансову підтримку ветеранів через Український ветеранській фонд передбачено 248 млн гривень.