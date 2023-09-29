Фільм “Памфір” здобув перемогу на VII Національної кінопремії “Золота дзиґа”

Український фільм “Памфір” визнано найвидатнішим фільмом на Кінопремії, обігнавши конкурентів таких як “Бачення метелика”, “Відблиск”, “Клондайк” і “Люксембург, Люксембург”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Перемогу в номінації “Найкращий фільм” VII Кінопремії здобули продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко та режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук за стрічку “Памфір”.

Також режисер Сухолиткий-Собчук отримав нагороду “Відкриття року”.

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства, колишній контрабандист Памфір, приїжджає додому після тривалих заробітків і знову потрапляє в небезпечні ситуації заради своєї сім’ї.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.

Також номінантами на премію були: