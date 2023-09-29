Росію офіційно допустили до Паралімпійських ігор-2024

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив росіянам брати участь на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

Організація провела засідання, на якому не було підтримано повне припинення членства НПК Росії.

Росіяни виступатимуть на змаганнях під нейтральним прапором.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, росіяни та білоруси не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 у Пекіні, яка проходила після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.