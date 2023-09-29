Привітання з Міжнародним днем перекладача 2023: картинки та вірші

Щорічно 30 вересня відзначається Міжнародний день перекладача.
Привітання з Міжнародним днем перекладача 2023
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Вітаємо вас, шановні перекладачі, з професійним святом – Міжнародним днем перекладача. Висловлюємо Вам подяку за титанічну працю, професійний азарт і любов до професії. Бажаємо професійної наснаги і величезного задоволення від заняття улюбленою справою!
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Всіх перекладачів сьогодні вітаємо, Бажаємо щастя і здоров’я від душі, Нехай робота завжди надихає, Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі
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Для тебе чужа мова як своя,
Ти швидко перекласти все нам можеш.
У тебе є такі знання –
Що лише ти нам в цьому допоможеш!
Переклад робиш швидко й дуже вправно,
І знаєш іноземні всі слова,
І привітать тебе ми хочем гарно,
В красивий день – у день перекладача
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Вітаємо з Міжнародним днем перекладача. Бажаємо завжди бути в курсі важливих справ, бажаємо ніколи не помилятися ні словом, ні вибором, ні вчинком. Нехай буде успіх у роботі та радість в душі.
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В цей день нехай робота принесе вам побільше
Дуже легких перекладів і усмішок тут, і там!
Гроші нехай течуть рікою і заходять на поріг,
Щоб на свято перекладач все собі дозволити зміг!
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Переклад – тонка наука,
Скажімо чесно, тут не до нудьги,
Знання мови зобов’язує бути готовим завжди,
Щоб іноземець з півслова зміг зрозуміти тебе.
Перекладач, ми так вдячні тобі,
Хай буде все відмінно в твоїй долі,
З святом тебе вітаємо від душі,
Нехай стануть реальністю всі мрії твої.
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З Днем перекладача тебе я вітаю, Адже з мовами ти завжди на «ти». Твоя професія дуже не проста, Досягти тобі бажаю висоти! Нехай робота завжди в радість буде, І зарплата нехай твоя росте. Любові тобі і бажаю здоров’я, Нехай на шляху тебе удача чекає.
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Німецька, англійська, китайська,
Всіх мов нам не зрозуміти,
Ми до перекладача за допомогою звернемося,
Тільки він один може все це знати.
З Днем перекладача вас вітаємо,
Життя довгого і щасливого бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Нехай оточують надійні друзі.
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Професійні перекладачі, що забезпечують взаєморозуміння між різними мовами і народами підтримують гармонію спілкування і цілісність світосприйняття нашої цивілізації.
У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу всіх перекладачів і бажаємо їм позитивного здоров’я, добрих професійних навичок, сил і хорошої енергії! З Міжнародним Днем перекладача!
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Спасибі, друзі перекладачі, вам
За мудрість народів, доступну нам,
За мову іноземців «затишну»,
За прозу, романи, вірші, епіграми,
За ясні речі, за допомогу на зустрічах,
І просто дякую за те, що ви є, –
Всіх ваших переваг нам просто не злічити!
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Вітаємо з Міжнародним днем перекладача. Бажаємо бути першим помічником у дипломатів і високопоставлених людей, бажаємо спритно розкривати шпигунів і недоброзичливців, з легкістю перекладати навіть самі хитромудрі слова і неодмінно домагатися високого успіху, високого звання. Бажаємо великих подорожей, яскравих поїздок, цікавих людей, любові і натхнення в твоєму житті.
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Ваша професія затребувана і важлива,
З допомогою перекладача вирішуються державні справи,
Завжди ерудований, талановитий і розумний,
Іноземними мовами легко і просто володіє тон.
Всіх перекладачів сьогодні вітаємо,
Бажаємо щастя, і здоров’я від душі,
Нехай робота завжди надихає,
Нехай збуваються найзаповітніші мрії.
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Перекладач, ти справжній геній,
Ти знаєш не одину мову,
І на міжнародних перекладах,
Незамінним бути звик.
Перекладач, прийми вітання,
Нехай користь приносять твої уміння,
Всіх благ бажаємо, достатку, щастя,
Нехай будуть затребувані твої знання.
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Без перекладача не обійтися ніяк не можна,
Послугами його користуємося завжди,
Він з’єднує різні світи,
Мову спільну знаходить з кожним жителем Землі.
Нехай свято принесе тобі удачу,
І настрій прекрасний на додачу,
Нехай у тебе, колега, все виходить,
Нехай в життя радість завжди заходить.
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Сердечно вітаємо всіх пов’язаних з цією чудовою професією людей – усних і письмових перекладачів, редакторів, працівників бюро перекладів. Великих вам замовлень, чесних клієнтів, цікавих співрозмовників і постійного професійного удосконалювання!
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