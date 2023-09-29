Привітання з Міжнародним днем перекладача 2023: картинки та вірші

Щорічно 30 вересня відзначається Міжнародний день перекладача.

Привітання з Міжнародним днем перекладача 2023

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Вітаємо вас, шановні перекладачі, з професійним святом – Міжнародним днем перекладача. Висловлюємо Вам подяку за титанічну працю, професійний азарт і любов до професії. Бажаємо професійної наснаги і величезного задоволення від заняття улюбленою справою!

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Всіх перекладачів сьогодні вітаємо, Бажаємо щастя і здоров’я від душі, Нехай робота завжди надихає, Нехай збуваються найзаповітніші мрії усі

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Для тебе чужа мова як своя,

Ти швидко перекласти все нам можеш.

У тебе є такі знання –

Що лише ти нам в цьому допоможеш!

Переклад робиш швидко й дуже вправно,

І знаєш іноземні всі слова,

І привітать тебе ми хочем гарно,

В красивий день – у день перекладача

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Вітаємо з Міжнародним днем перекладача. Бажаємо завжди бути в курсі важливих справ, бажаємо ніколи не помилятися ні словом, ні вибором, ні вчинком. Нехай буде успіх у роботі та радість в душі.

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В цей день нехай робота принесе вам побільше

Дуже легких перекладів і усмішок тут, і там!

Гроші нехай течуть рікою і заходять на поріг,

Щоб на свято перекладач все собі дозволити зміг!

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Переклад – тонка наука,

Скажімо чесно, тут не до нудьги,

Знання мови зобов’язує бути готовим завжди,

Щоб іноземець з півслова зміг зрозуміти тебе.

Перекладач, ми так вдячні тобі,

Хай буде все відмінно в твоїй долі,

З святом тебе вітаємо від душі,

Нехай стануть реальністю всі мрії твої.

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З Днем перекладача тебе я вітаю, Адже з мовами ти завжди на «ти». Твоя професія дуже не проста, Досягти тобі бажаю висоти! Нехай робота завжди в радість буде, І зарплата нехай твоя росте. Любові тобі і бажаю здоров’я, Нехай на шляху тебе удача чекає.

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Німецька, англійська, китайська,

Всіх мов нам не зрозуміти,

Ми до перекладача за допомогою звернемося,

Тільки він один може все це знати.

З Днем перекладача вас вітаємо,

Життя довгого і щасливого бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Нехай оточують надійні друзі.

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Професійні перекладачі, що забезпечують взаєморозуміння між різними мовами і народами підтримують гармонію спілкування і цілісність світосприйняття нашої цивілізації.

У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу всіх перекладачів і бажаємо їм позитивного здоров’я, добрих професійних навичок, сил і хорошої енергії! З Міжнародним Днем перекладача!

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Спасибі, друзі перекладачі, вам

За мудрість народів, доступну нам,

За мову іноземців «затишну»,

За прозу, романи, вірші, епіграми,

За ясні речі, за допомогу на зустрічах,

І просто дякую за те, що ви є, –

Всіх ваших переваг нам просто не злічити!

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Вітаємо з Міжнародним днем перекладача. Бажаємо бути першим помічником у дипломатів і високопоставлених людей, бажаємо спритно розкривати шпигунів і недоброзичливців, з легкістю перекладати навіть самі хитромудрі слова і неодмінно домагатися високого успіху, високого звання. Бажаємо великих подорожей, яскравих поїздок, цікавих людей, любові і натхнення в твоєму житті.

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Ваша професія затребувана і важлива,

З допомогою перекладача вирішуються державні справи,

Завжди ерудований, талановитий і розумний,

Іноземними мовами легко і просто володіє тон.

Всіх перекладачів сьогодні вітаємо,

Бажаємо щастя, і здоров’я від душі,

Нехай робота завжди надихає,

Нехай збуваються найзаповітніші мрії.

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Перекладач, ти справжній геній,

Ти знаєш не одину мову,

І на міжнародних перекладах,

Незамінним бути звик.

Перекладач, прийми вітання,

Нехай користь приносять твої уміння,

Всіх благ бажаємо, достатку, щастя,

Нехай будуть затребувані твої знання.

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Без перекладача не обійтися ніяк не можна,

Послугами його користуємося завжди,

Він з’єднує різні світи,

Мову спільну знаходить з кожним жителем Землі.

Нехай свято принесе тобі удачу,

І настрій прекрасний на додачу,

Нехай у тебе, колега, все виходить,

Нехай в життя радість завжди заходить.

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Сердечно вітаємо всіх пов’язаних з цією чудовою професією людей – усних і письмових перекладачів, редакторів, працівників бюро перекладів. Великих вам замовлень, чесних клієнтів, цікавих співрозмовників і постійного професійного удосконалювання!

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