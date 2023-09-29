Уряд погодив виплати для майже 16 000 родин у межах «єВідновлення»

У межах програми “єВідновлення” вже погоджено виплати для майже 16 тис. родин на ремонти власних осель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“У межах програми “єВідновлення” вже погоджено виплати для майже 16 тис. родин на ремонти власних осель. Вчора уряд запустив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло. Побачити сертифікати в “Дії” можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати нову оселю”, – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що у п’ятницю уряд ухвалить розпорядження про залучення гранту від міжнародних партнерів на суму майже 5,5 млрд грн (150 млн дол.). Це грант у межах проекту HOPE – Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей.