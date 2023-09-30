Субсидії перепризначатимуться автоматично – Шмигаль

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн — через Дію або сайт Пенсійного фонду.

к передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України, зокрема, зазначив, що, попри повномасштабну війну, Уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. За цей час здійснено дві індексації пенсійних виплат. У березні 2024 року відбудеться ще одна.

“Наступного року також заплановано збільшити розмір мінімальної зарплати — до 8 тисяч гривень. При цьому тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін”, – підкреслив Денис Шмигаль.