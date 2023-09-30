Привітання з Днем територіальної оборони України 2023: картинки та вірші

День територіальної оборони України традиційно відзначають в першу неділю жовтня. У 2023 році свято святкують 1 жовтня.
Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023Привітання з Днем територіальної оборони України 2023День ТРО 2023- картинки і вірші
Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.
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Україна — могутня країна,
Та потрібна і їй охорона,
Щоби мова цвіла солов’їна,
Щоби горя не знали до скону.
Мужні, сильні, ми дякуєм вам
За безхмарнеє небо над нами.
Ми бажаєм, щоб сизим рокам
Прибігати до вас лиш з зорями.
Хай сміються ясні небеса,
Хай все буде, як ви би хотіли.
Довге буде життя, як коса,
Що раніше дівчата носили
***