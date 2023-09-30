Привітання з Днем територіальної оборони України 2023: картинки та вірші

День територіальної оборони України традиційно відзначають в першу неділю жовтня. У 2023 році свято святкують 1 жовтня.

Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023 Привітання з Днем територіальної оборони України 2023День ТРО 2023- картинки і вірші

Мужність, честь, сила і відвага — тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

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Україна — могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили

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