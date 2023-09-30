Зараз слушний час для створення в Україні військового хабу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонних компаній США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії, які прибули до Києва для участі в першому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

«Саме тому ми ставимо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами сфери та з використанням нашого досвіду їх експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво.

«Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це добрий час і місце, щоб створити великий військовий хаб», – резюмував Президент.

Фото – Офіс Президента