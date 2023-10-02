Платформа «Ковчег Україна» створила онлайн-галерею з картинами українських митців

Платформа «Ковчег Україна» разом із Львівським інститутом колекціонерства за підтримки Українського культурного фонду створили онлайн-галерею під назвою «14-21».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба УКФ.

Назва галереї відображає період, у який було створено продемонстровані роботи, тобто від руських ікон XIV ст. до сучасників ХХІ ст. У ній представлено понад 500 художніх робіт із музейних і приватних колекцій: мистецтво Русі, барокові скульптури Пінзеля, живопис Васильківського, Труша, Новаківського, Кульчицької, Маргіт і Романа Сельських, Леопольда Левицького, Миколи Глущенка, графіка Сороки і Жука, скульптури Олександра Архипенка й Романа Петрука.

В онлайн-галереї у глядачів буде можливість побачити також анімовані живописні полотна, онлайн-ігри, слайд-шоу шедеврів українського малярства, а також відео-лекції та наукові статті від провідних українських мистецтвознавців. Цим проєктом платформа Ковчег «Україна» прагне перезавантажити культурні стереотипи про Україну.

«Нам зараз необхідно здійснити величезну роботу – не тільки продемонструвати світові шедеври нашої культурної спадщини, маловідомі чи взагалі невідомі навіть нам самим, але й переосмислити власну культуру і допомогти світові подивитись як на українську, так і на російську культуру через нову «деколонізаційну» оптику», – зазначили автори проєкту.

Платформа доступна за посиланням.