Франція страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які зацікавлені у відбудові України

Франція ввела двосторонню схему страхування інвестицій для України. Bpifrance Assurance Export, французька державна страхова організація, буде обслуговувати французькі компанії, які мають намір фінансувати проекти в Україні та допомагати у відновленні країни, незалежно від тривання конфлікту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

«Ми вели чимало дискусій і перемовин щодо страхування Францією своїх компаній від воєнних ризиків і врешті маємо результат цієї кропіткої роботи. Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок», – зазначає Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 13 вересня відбулась онлайн-зустріч щодо страхування інвестиційних ризиків для французького бізнесу «Запровадження Францією механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов’язаних з війною». Захід організувала Франко-українська торгово-промислова палата. У зустрічі взяли участь понад 150 провідних французьких та українських компаній, що вже працюють в Україні, або розглядають можливість виходу на український ринок.