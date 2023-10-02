Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС” – зазначила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. У цьому зв’язку вона також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії.

“Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях”, – зазначила Бербок.

Глава МЗС Німеччини прибула в Україну вдруге цієї осені.