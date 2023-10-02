Володимир Зеленський потрапив до списку фаворитів на Нобелівську премію миру

Президент України Володимир Зеленський та російський політик Олексій Навальний входять до числа фаворитів букмекерів на Нобелівську премію миру-2023.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Sky News.

За словами нобелівських фахівців, переможцем навряд чи назвуть лідера воєнного часу.

Третій фаворит букмекерів – ув’язнений уйгурський активіст Ільхам Тохті. Найбільш вірогідними претендентами на перемогу експерти вважають активістів, які виступають за права жінок чи корінних народів, або борються зі зміною клімату.

Повний список номінантів тримається в секреті (його не розкриють протягом 50 років), але серед імен активістка Грета Тунберг, лідер російської опозиції Володимир Кара-Мурза, китайський активіст Пен Ліфа. До інших потенційних лауреатів входять такі міжнародні організації, як Міжнародний суд, Агентство ООН у справах біженців, дитячий фонд ЮНІСЕФ або Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Лауреат отримує не лише медаль та диплом, а й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів). Переможця буде оголошено 6 жовтня, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.